Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Mit Flasche zugeschlagen - Kripo bittet um Hinweise auf Täter

Nettetal-Breyell (ots)

Am Rande des Schützenfestes in Nettetal-Breyell kam es in der Nacht zu Samstag gegen 02:30 h zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine 21-Jährige aus Krefeld wollte einen Streit zwischen ihrem Freund und einem Unbekannten schlichten. Der Täter schlug dann mit einer Glasflasche zu und traf die 21-Jährige am Kopf. Sie wurde verletzt und durch örtliche Sanitätskräfte versorgt. Der Täter flüchtete. Er ist etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Er hat blonde Haare und trug eine schwarze Windjacke. Hinweise auf den Mann bitte an das Kriminalkommissariat 3 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (856)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
