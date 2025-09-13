Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet

Nettetal (ots)

Ein 62jähriger Radfahrer aus Nettetal befährt am heutigen Samstag gegen 15:00 Uhr die Straße Juiser Feld in Nettetal-Kaldenkirchen in Fahrtrichtung Niederlande. Etwa im Bereich der Haus Nummer 18 wurde der Radfahrer von einem schwarzen Kastenwagen mit einem Anhänger und niederländischem Kennzeichen überholt. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen dem Anhänger und dem Radfahrer, der daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Niederlande fort und konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-3770 zu melden. /bru (854)

