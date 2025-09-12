PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Tageswohnungseinbrecher flüchtet

Schwalmtal-Amern (ots)

Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt zu einem Tageswohnungseinbruch, der sich am Donnerstag gegen 11.20 Uhr auf der Straße Kranenbruch in Schwalmtal-Amern zugetragen hat. Eine Zeugin hatte an einem Einfamilienhaus eine offenstehende Terrassentür bemerkt. Als sie nachschaute, kam ein Mann aus dem Haus gelaufen, der dann über die Hauseinfahrt in unbekannte Richtung weglief. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Offenbar war der Mann auch durch die Terrassentür ins Haus gelangt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise auf den Mann erbittet das Kriminalkommissariat 1 über die 02162/377-0 / wg (854)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

