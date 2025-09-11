Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Unfall beim Abbiegen - 26-Jähriger schwer verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Donnerstag ereignete sich der Unfall gegen 21.30 Uhr an der Kreuzung Dyck/ B509 in Lobberich. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Nettetal kam aus Richtung Boisheim und bog offenbar zu schnell nach rechts in Richtung Dyck ab. Dabei geriet er auf die linke Fahrbahn und stieß hier mit dem Pkw eines 26-jähigen Nettetalers zusammen. Dieser wurde verletzt und später zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da ein Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen positiv ausfiel (0,3 Promille), wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (851)

