Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Unbekannter beschädigt Tür durch Feuer

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Polizei durch einen Zeugen informiert, dass es vor einem Lokal an der Butzenstraße in Tönisvorst-Vorst einen Knall gegeben hat. Die ersten Einsatzkräfte stellten kurz nach sechs Uhr fest, dass die Eingangstür zu dem Lokal durch ein Feuer beschädigt worden war, welches durch einen Mitarbeiter selbstständig gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr musste nicht mehr informiert werden. Da die Lage zunächst unklar war, wurden zahlreiche Einsatzkräfte eingesetzt. Ein Hubschrauber unterstütze kurzzeitig. Schnell konnte aber eine größere Gefahr ausgeschlossen werden. Menschen wurden nicht verletzt, es entstand lediglich Sachschaden. Da der Melder kurz nach dem Knall eine verdächtige Person hatte weglaufen sehen, wurden zur Spurensuche Kräfte der Bereitschaftspolizei angefordert. Das Kriminalkommissariat 1 in Dülken hat die Ermittlungen aufgenommen. /wg (849)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
