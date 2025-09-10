Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Kripo ermittelt nach versuchter Brandstiftung an Pkw

Grefrath (ots)

In der Nacht zu Mittwoch versuchten Unbekannte, gegen 00.30 Uhr auf der Albert-Mooren-Allee einen Pkw anzuzünden. Zeugen hatten Rauch im Innern des Fahrzeuges festgestellt und meldeten das über die 112. Feuerwehrkräfte waren schnell zur Stelle und löschten den Brand. Die Polizei stellte den Pkw sicher. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat gegen 00.30 Uhr möglicherweise verdächtige Personen beobachtet und kann weitere Hinweise geben? Hinweise an das Kriminalkommissariat 1 über die 02162/377-0. /wg (847)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell