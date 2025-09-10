PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Kripo ermittelt nach versuchter Brandstiftung an Pkw

Grefrath (ots)

In der Nacht zu Mittwoch versuchten Unbekannte, gegen 00.30 Uhr auf der Albert-Mooren-Allee einen Pkw anzuzünden. Zeugen hatten Rauch im Innern des Fahrzeuges festgestellt und meldeten das über die 112. Feuerwehrkräfte waren schnell zur Stelle und löschten den Brand. Die Polizei stellte den Pkw sicher. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat gegen 00.30 Uhr möglicherweise verdächtige Personen beobachtet und kann weitere Hinweise geben? Hinweise an das Kriminalkommissariat 1 über die 02162/377-0. /wg (847)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 14:42

    POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben Sie Hinweise?

    Brüggen (ots) - In der Nacht zu Montag brach eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Roermonderstraße in Brüggen ein. Der Eigentümer bemerkte den Einbrecher, als dieser ihm mit einer Taschenlampe ins Gesicht leuchtete. Anschließend entfernte sich der Täter aus dem Haus. Vermutlich gelangte die Person über ein Kellerfenster ins Innere. Gestohlen ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:48

    POL-VIE: Viersen: Verkehrsunfall mit Flucht konnte schnell geklärt werden

    Viersen (ots) - Am Samstag kam es gegen 22:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 46-jähriger Viersener befuhr mit seinem Auto den Langenmühlenweg. An der Kreuzung zur Dülkener Straße wollte er nach links abbiegen. Ein 30-jähriger Motorradfahrer, ebenfalls aus Viersen, fuhr auf der Dülkener Straße in Richtung Freiheitsstraße und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren