Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Verkehrsunfall mit Flucht konnte schnell geklärt werden

Viersen (ots)

Am Samstag kam es gegen 22:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 46-jähriger Viersener befuhr mit seinem Auto den Langenmühlenweg. An der Kreuzung zur Dülkener Straße wollte er nach links abbiegen. Ein 30-jähriger Motorradfahrer, ebenfalls aus Viersen, fuhr auf der Dülkener Straße in Richtung Freiheitsstraße und beabsichtigte, nach links in den Langenmühlenweg einzubiegen. Der Autofahrer ging jedoch davon aus, dass der Motorradfahrer geradeaus in Richtung Freiheitsstraße weiterfahren würde, und fuhr an. Der Motorradfahrer musste daraufhin stark abbremsen, stürzte und verletzte sich leicht. Der 46-Jährige bemerkte zwar das starke Abbremsen des Motorradfahrers, nicht jedoch dessen Sturz, und entfernte sich vom Unfallort. Beamte der Bundespolizei konnten den Mann anhalten und über den Unfall informieren. Die Polizei appelliert an Sie - Sollten Sie bemerken, dass ein Motorrad wegen Ihnen stark abbremsen muss, steigen Sie bitte kurz aus und vergewissern Sie sich, dass tatsächlich nichts passiert ist. /jk (848)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

  • 08.09.2025 – 15:46

    POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Brand in Schiefbahn - Haben Sie Hinweise?

    Willich-Schiefbahn (ots) - Am Sonntag, 07. September, gegen 00:30 Uhr, zündete mindestens eine unbekannte Person einen Holzpfahl in der Straße "Diepenbroich" an. Das Feuer griff auf die umliegende Grünfläche über, konnte jedoch von Zeugen eigenständig gelöscht werden. Die Polizei schließt Brandstiftung derzeit nicht aus und bittet daher um Hinweise unter der ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 10:24

    POL-VIE: Tragischer Unfall am Bahnübergang in Anrath

    Willich-Anrath (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 04:40 Uhr kam es am Bahnübergang in der Jakob-Krebs-Straße in Anrath zu einem tragischen Unfall. Ein 29-jähriger Rollstuhlfahrer aus der Ukraine wurde von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt. Der Lokführer wurde durch Notfallseelsorger betreut. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Köln war im Einsatz, um die Unfallspuren zu sichern. Das ...

    mehr
