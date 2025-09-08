PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Brand in Schiefbahn - Haben Sie Hinweise?

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Sonntag, 07. September, gegen 00:30 Uhr, zündete mindestens eine unbekannte Person einen Holzpfahl in der Straße "Diepenbroich" an. Das Feuer griff auf die umliegende Grünfläche über, konnte jedoch von Zeugen eigenständig gelöscht werden. Die Polizei schließt Brandstiftung derzeit nicht aus und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 02162/377-0./jk (847)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

