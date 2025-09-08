POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Brand in Schiefbahn - Haben Sie Hinweise?

Willich-Anrath (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 04:40 Uhr kam es am Bahnübergang in der Jakob-Krebs-Straße in Anrath zu einem tragischen Unfall. Ein 29-jähriger Rollstuhlfahrer aus der Ukraine wurde von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt. Der Lokführer wurde durch Notfallseelsorger betreut. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Köln war im Einsatz, um die Unfallspuren zu sichern. Das ...

