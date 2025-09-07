PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Diebstahl einer Harley-Davidson am Flughafen Niershorst

Grefrath: Diebstahl einer Harley-Davidson am Flughafen Niershorst
Grefrath (ots)

Unbekannte Tatverdächtige entwendeten am Sonntag, den 07.09.2025 in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 16:05 Uhr ein Motorrad der Marke Harley-Davidson in blau-weiß. Das Motorrad war auf dem Parkplatz vom Flughafen Niershorst in Grefrath abgestellt. Ein vorhandenes Zusatzschloss wurde aufgebrochen und auf dem Parkplatz zurückgelassen. An dem Fahrzeug war das amtliche Kennzeichen KR-GO61 angebracht. Das Fahrzeug wurde erstmalig im Jahr 1961 zugelassen. Ein Originalfoto des Fahrzeuges wird mit dieser Pressemeldung veröffentlicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-3770 zu melden. Auch Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen können für die Aufklärung der Tat von Bedeutung sein. /bru (846)

