Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Rollerfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Kempen-St. Hubert (ots)

Am Donnerstag ereignete sich der Unfall gegen 13.20 Uhr auf der Schauteshütte in St. Hubert. Ein 15-jähriger Kempener war hier mit seinem Motorroller unterwegs. Als er Freunde erblickte und ihnen zuwinkte, kam sein Roller auf Grund von Unebenheiten auf der Fahrbahn ins Schwanken. Der Jugendliche stürzte und wurde verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn dann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. /wg (843)

