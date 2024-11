Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Nauheim (ots)

Am Samstag, den 30.11.2024 in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 13:35 Uhr wurde nach aktuellem Kenntnisstand ein schwarzer Mercedes im Verlauf eines Unfalls beschädigt. Der Mercedes stand am rechten Fahrbahnrand in der Zufahrt (Am Grenzweg) zu einem Sonderpostenmarktes in der Rüsselsheimer Straße in Nauheim. Nach der Spurenlage zu urteilen dürfte der bislang unbekannte Verursacher zu weit nach rechts gekommen sein und den ordnungsgemäß parkenden Mercedes beschädigt haben. Im Anschluss kam der Verursacher seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell