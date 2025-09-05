Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Fahrraddiebe brauchen nicht lange - unsere Tipps nicht nur fürs Wochenende

Grefrath-Oedt (ots)

Ein 29-jähriger Mann aus Grafrath stellte am Dienstag gegen 17:15 Uhr sein Fahrrad in der Johannes-Girmes-Straße ab und schloss es ab, um einkaufen zu gehen. Als er nach etwa 15 Minuten den Discounter verließ, war sein Fahrrad verschwunden. Offenbar hatte eine unbekannte Person es gestohlen. So schnell kann es gehen. Doch man kann vorbeugen: Ihre erste Wahl sollte immer auf ein massives Fahrradschloss fallen. Damit schützen Sie Ihr Fahrrad am effektivsten. Achten Sie außerdem darauf, dass das Schloss groß genug ist, um es an einem festen Gegenstand - beispielsweise einem Fahrradständer - zu befestigen. Wenn Sie nur das Vorder- oder Hinterrad sichern, kann das Fahrrad trotzdem ganz einfach weggetragen werden. Gerade bei teureren Modellen ist es sinnvoll, einen oder mehrere GPS-Tracker am Fahrrad zu verbauen. So können Sie Ihr Rad im Falle eines Diebstahls orten. Selbst wenn ein Täter einen Tracker entdeckt und entfernt, könnten die anderen versteckten Tracker weiterhin den Standort übermitteln. Kontaktieren Sie im Falle eines Diebstahls auf jeden Fall die Polizei. Wichtig ist zudem, dass Sie Ihr Fahrrad eindeutig identifizieren können. Notieren Sie sich daher die Rahmennummer Ihres Fahrrades, machen Sie Fotos von ihrem klimafreundlichen Gefährt. Das macht es uns bei den Ermittlungen leichter. Apropos Ermittlungen. Die Kripo ermittelt natürlich zum Diebstahl in Grefrath. Haben Sie den Diebstahl vielleicht beobachtet? Dann melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0 /jk (842)

