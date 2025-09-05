Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Randalierer hatte Haftbefehl

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Mittwochabend wurden Einsatzkräfte zu einem Supermarkt auf der Sankt-Michael-Straße in Waldniel gerufen. Vor dem Markt hatte ein Mann randaliert und eine junge Frau belästigt. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass gegen den 31-jährigen Mann, der in Niederkrüchten wohnt, ein Haftbefehl wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte vorlag. Sie nahmen den 31-Jährigen fest. Da er betrunken war und möglicherweise auch unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. /wg (840)

