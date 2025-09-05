POL-VIE: Willich: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise
Willich (ots)
Am Donnerstag brach mindestens eine bislang unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hoxhöfe" in Willich ein. Dabei wurde Goldschmuck entwendet. Haben Sie am Donnerstag im Bereich der Straße "Hoxhöfe" etwas Verdächtiges beobachtet? Dann wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (841)
