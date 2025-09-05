PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise

Willich (ots)

Am Donnerstag brach mindestens eine bislang unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hoxhöfe" in Willich ein. Dabei wurde Goldschmuck entwendet. Haben Sie am Donnerstag im Bereich der Straße "Hoxhöfe" etwas Verdächtiges beobachtet? Dann wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (841)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

