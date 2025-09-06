Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwer verletzte Person nach Unfall - Unfallfahrer positiv auf Drogen getestet

Schwalmtal (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 20:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Ungerather Straße in Waldniel. Ein 23-jähriger Mann aus Schwalmtal fuhr mit einem Leihwagen in der Ungerather Straße in Fahrtrichtung Leloh, als er nach eigenen Angaben aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In Folge dessen geriet der Wagen zunächst auf den linken Grünstreifen, anschließend auf den rechten. Das Fahrzeug überschlug sich und kam schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Ein durchgeführter Drogenvortest beim Fahrer verlief positiv. Bei dem Unfall wurden der 22-jährige Beifahrer aus Brüggen schwer verletzt, ein 20-jähriger Mitfahrer aus Niederkrüchten, der hinten rechts im Fahrzeug saß, sowie der Fahrer selbst leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen, welche weitere sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 02162/377-0 zu melden. /jk (844)

