Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Verkehrsunfallflucht im Kreisverkehr - Polizei bittet um Hinweise

Tönisvorst (ots)

Bereits am Freitag kam es gegen 12.15 Uhr zu einem Unfall mit Sachschaden und anschließender Fahrerflucht. Ein 81-jähriger Autofahrer aus Grefrath war auf der Düsseldorfer Straße aus Richtung Anrath unterwegs. Den Kreisverkehr wollte er in Richtung St. Tönis verlasen. Ein weißer Lieferwagen, möglicherweise ein Ford Transit, fuhr von Stock aus in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit dem Pkw des Grefrathers. Der Fahrer des Lieferwagens hielt kurz an und flüchtete dann zurück in Richtung Krefeld Forstwald. Den Fahrer beschrieb der Grefrather wie folgt: Ca. 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hat kurze Haare. Er trug ein hellgraues T-Shirt und grau-blaue Jeans. Das Verkehrskommissariat in Willich ermittelt und fragt: Wer hat den Unfall möglicherweise beobachtet und kann weitere Angaben zum flüchtigen Pkw machen? Meldungen bitten über die 02162/377-0. /wg (845)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell