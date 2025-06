Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Heute im Angebot: Waffeleisen für 3,99 Euro

Kaiserslautern (ots)

Den ganz großen Coup wollte am frühen Samstagabend ein Kunde in einem Supermarkt in Kaiserslautern landen. Der Mann beabsichtigte den Kauf eines Waffeleisens, den Preis von 55 Euro war er jedoch nicht bereit zu bezahlen. Also überklebte er das Preisschild und versah das Küchengerät mit einem Etikett, das er preislich für angebrachter hielt. Der aufmerksamen Kassiererin fiel der außergewöhnliche Rabatt von über 90% sofort auf. Der hinzugerufene Ladendetektiv verständigte die Polizei. Durch Überwachungskameras wurde das unrechtmäßige Umetikettieren aufgezeichnet. Auf den 30-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Betrugs zu.|ha

