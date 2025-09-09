PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben Sie Hinweise?

Brüggen (ots)

In der Nacht zu Montag brach eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Roermonderstraße in Brüggen ein. Der Eigentümer bemerkte den Einbrecher, als dieser ihm mit einer Taschenlampe ins Gesicht leuchtete. Anschließend entfernte sich der Täter aus dem Haus. Vermutlich gelangte die Person über ein Kellerfenster ins Innere. Gestohlen wurde ein Portemonnaie. Der Einbrecher war schlank, circa 190 cm groß, trug dunkle Kleidung und eine Sturmhaube. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (846)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

