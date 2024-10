POL-COE: Senden, Niesweg/Auto auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet

Coesfeld (ots) - Zu zwei Einbrüchen in Kindergärten kam es am Wochenende in Olfen: In der Hoddenstraße brachen unbekannte Täter eine Notausgangstür des Kindergartens Steveraue sowie eine weitere Tür innerhalb des Kindergartens auf und durchsuchten Räume und Schränke. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts, die Polizei sicherte Spuren. In der ...

