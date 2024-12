POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeuge beobachtet möglichen Kupferkabel-Diebstahl

Heidelberg (ots) - Ein 18-Jähriger lief am Dienstag die Plöck entlang. Auf Höhe eines Kaufhauses griffen ihn um kurz nach 17:30 Uhr plötzlich und ohne erkennbaren Anlass drei Männer an. Sie versetzen ihm einen Stoß, sodass er zu Boden fiel. Dann schlugen sie auf ihn ein und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht. Der 18-Jährige versuchte zu fliehen und rannte in Richtung der Sofienstraße davon. Die Angreifer ...

