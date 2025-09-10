Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Suche nach vermisstem 21-Jährigen

Viersen-Süchteln (ots)

Aktuell sucht die Polizei nach einem 21-jährigen jungen Mann. Er ist in der LVR Klinik auf der Johannesstraße in Viersen nach dem PsychKG untergebracht und konnte die Einrichtung gegen 13.00 Uhr in unbekannte Richtung verlassen, eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Der junge Mann ist etwa 1,70 Meter groß und schlank, hat blonde Haare. Bekleidet ist er mit einem schwarzen Pullover, schwarzer Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Möglicherweise trägt er auch eine schwarze Cap. Wenn sie den jungen Mann gesehen haben, rufen sie uns bitte über die 110 an. /wg (848)

