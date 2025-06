PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Roller gestohlen und später zurückgelassen+++Unfall beim Überholen

Limburg (ots)

1. Roller gestohlen und später zurückgelassen, Limburg, Mährisch-Neustädter-Straße und Breites Driesch, Montag, 23.06.2025 bis Mittwoch, 25.06.2025, 08:30 Uhr

(cw)Ein am Montag in Limburg entwendeter Motorroller wurde am Mittwochmorgen in einem Feld aufgefunden.

Am Montag entwendeten Diebe einen in der Mährisch-Neustädter-Straße geparkten schwarzen Motorroller der Marke Peugeot Cycles. Am Mittwochmorgen meldete sich ein Zeuge, dass der Roller in einem Feld in der Nähe der Straße "Breites Driesch" liegen solle. Hinweise, wie der Roller in das Feld gelangt ist oder wer Angaben zum Diebstahl machen kann, wendet sich bitte an die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

2. Unfall beim Überholen,

Bereich Hirschhausen, Landesstraße 3451/Hirschhäuser Straße, Mittwoch, 25.06.2025, 15:20 Uhr

(cw)Aufgrund eines Überholfehlers ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall bei Hirschhausen.

Gegen 15:20 Uhr war eine 68-Jährige mit ihrem Opel auf der Landesstraße 3451 in Richtung Braunfels unterwegs. Vor ihr fuhr die 46-jährige Fahrerin eines Fords, welche an der Kreuzung zur Hirschhäuser Straße nach links in Richtung Hirschhausen abbiegen wollte.

Nach ersten Erkenntnissen übersah die 68-Jährige den Blinker des Fords und überholte, während die 46-jährige Frau abbog und es kam zum Unfall.

Beide Frauen sowie ein Mitfahrer im Ford wurden leicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

