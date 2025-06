PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Streit auf Parkplatz +++ Unfall beim Wenden +++ Abgelenkt und bestohlen worden

Limburg (ots)

1. Streit auf Parkplatz,

Limburg, Londoner Straße, 24.06.2025, 19:20 Uhr

(mv)Gestern kam es in Limburg zu einem handfesten Streit zwischen zwei Personengruppen.

Gegen 19:20 Uhr trafen die Personengruppen in der Londoner Straße am ICE Bahnhof aufeinander. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Täter auf die Geschädigten nach einem vorangegangenen verbalen Streit eingeschlagen und eingetreten haben. Die Hintergründe der Tat sind Teil der Ermittlungen. Die Täter wurden als männlich und "südländisch" beschrieben. Einer sei etwa 20 bis 25 Jahre alt, kräftig und 190 cm groß gewesen. Er habe einen Vollbart getragen. Der weitere Täter sei etwa 18 bis 20 Jahre alt, schlank und 175 cm groß gewesen. Er habe dunkle Haare gehabt.

Weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Unfall beim Wenden,

Weilmünster, Landesstraße 3021, 24.06.2025, 16:10 Uhr

(mv)Am Dienstag kam es auf der Landesstraße 3021 in Weilmünster zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Gegen 16:10 Uhr soll der 89-jährige PKW-Fahrer auf der Landstraße bei Laubuseschbach bei einem Wirtschaftsweg zum Wenden angesetzt haben. Hierbei übersah er ein zweifach besetztes Motorrad. Der 68-jährige Motorradfahrer wich dem PKW aus und verlor hierbei die Kontrolle über das Motorrad. Es kam von der Fahrbahn ab und in der Böschung zu Fall. Fahrer und Sozius zogen sich Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer stieg aus und sei ebenfalls die Böschung herabgefallen. Auch dieser hat sich Verletzungen zugezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

3. Abgelenkt und bestohlen worden,

Limburg, Hospitalstraße, Dienstag, 24.06.2025, 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag wurde ein Senior in Limburg von einem dreisten Diebesduo bestohlen.

Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr wurde der Weilburger in der Hospitalstraße in Höhe einer Bankfiliale von einer unbekannten Frau unter einem Vorwand angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Während der Unterhaltung näherte sich dem 79-Jährigen ein Mann und entwendete aus seinem Rollator eine Herrenhandtasche mitsamt Telefon und Bargeld. Anschließend liefen beide davon. Dem Bestohlenen fiel der Diebstahl erst im nächsten Geschäft auf. Der Mann und die Frau sollen etwa 35 bis 40 Jahre alt gewesen sein und gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell