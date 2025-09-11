Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Niederheide: Betrug mit Schockanruf - grüner Kleinwagen beobachtet

Willich-Niederheide (ots)

Am Mittwochnachmittag führten Betrüger mit einem Schockanruf eine 84-jährige Seniorin hinters Licht und erbeuteten Geld und Schmuck. Die Dame wurde angerufen, und die angebliche Enkelin berichtete unter Tränen von einem Unfall mit Todesfolge. Eine Inhaftierung könne nur durch eine Kaution verhindert werden. Die geschockte Seniorin packte Geld und Schmuck zusammen und übergab später einer Frau, die in einem grünen Kleinwagen saß, die Wertsachen. Die Übergabe fand gegen 14.40 Uhr auf der 'Alte Landstraße' in Willich statt. Die Abholerin, die im Fahrzeug sitzen geblieben war, hatte schwarze Haare und braune Oberbekleidung. Der grüne Kleinwagen fuhr in Richtung Neersen weg. Das Kriminalkommissariat 6 in Kempen ermittelt und fragt: Wer hat einen grünen Kleinwagen zur tatrelevanten Zeit im Bereich Niederheide beobachtet und kann weitere Hinweise geben? Erreichbar ist das KK 6 über die 02162/377-0. /wg (850)

