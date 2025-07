Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Camperin greift zu Fleischklopfer - Streit auf Rügen eskaliert

Rügen (ots)

Was ursprünglich nach einem gemütlichen Campingnachmittag klang, endete am Montag(14. Juli 2025) gegen 17:00 Uhr in einem handfesten Nachbarschaftsstreit.

Auf einem Campingplatz im nördlichen Teil der Insel gerieten zwei Urlauber - eine 75-jährige Dame aus Südostbrandenburg und ein 26-jähriger Mann aus dem nördlichen Brandenburg - zunächst verbal aneinander.

Doch dann eskalierte die Situation: Die Seniorin griff kurzerhand zu einem Fleischklopfer und versetzte dem jungen Mann einen Schlag auf den Kopf. Glücklicherweise führte dies zu keiner schweren Verletzung, sondern lediglich zu leichten Kopfschmerzen. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte konnten den Sachverhalt vor Ort klären. Der 26-Jährige wies einen Atemalkoholwert von über zwei Promille auf.

Der Tatgegenstand, also der "Tat-Klopfer", wurde anschließend sichergestellt. Gegen die 75-Jährige wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Hinweis der Polizei: Auch auf Campingplätzen gilt: Reden hilft mehr als Draufhauen - und Fleischklopfer gehören in die Küche, nicht in den Nachbarschaftsstreit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell