Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Unbekannte stehlen Metall aus Lager

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in eine Lagerhalle auf der Heinrich-Haanen-Straße in Lobberich ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Rolltor und stahlen aus dem Lager eine noch unbekannte Menge Kupfer- und Messingrohre. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 021627377-0. /wg (852)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

