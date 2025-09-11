POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Unbekannte stehlen Metall aus Lager
Nettetal-Lobberich (ots)
In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in eine Lagerhalle auf der Heinrich-Haanen-Straße in Lobberich ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Rolltor und stahlen aus dem Lager eine noch unbekannte Menge Kupfer- und Messingrohre. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 021627377-0. /wg (852)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell