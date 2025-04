Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Gegen Laterne gefahren

Am Montag flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle.

Kurz vor 2 Uhr fuhr der 15-Jährige mit einem Hyundai in der Sendener Straße. Zuvor hatte er sich die Fahrzeugschlüssel unbemerkt geholt und war mit dem Auto seiner Mutter losgefahren. In der Sendener Straße kam er von der Straße ab und stieß gegen eine Straßenlaterne und dann gegen einen Gartenzaun. In einer Hofeinfahrt blieb das Auto stehen. Nach dem Unfall rannten der 15-Jährige und sein 15-jähriger Kumpel, der auf dem Beifahrersitz saß, davon. Kurze Zeit später meldete er sich bei der Polizei und teilte mit, dass er der Fahrer war. Die Polizei stellte fest, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

