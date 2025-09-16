PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Kupferdiebe brechen in Hotel ein - Kripo bittet um Hinweise

Viersen-Süchteln (ots)

In der Zeit zwischen dem 11. und dem 15. September brachen Unbekannte in ein leerstehendes Hotel auf der Hindenburgstraße in Süchteln ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Kellerfenster und stahlen aus dem Keller eine noch nicht bekannte Menge Kupferrohre. Durch eine Nebentür auf der Rückseite des Gebäudes transportierten die Einbrecher die Beute vermutlich ins Freie. Es ist zu vermuten, dass hier ein Transportfahrzeug stand. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und fragt: Wer hat in der tatrelevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise über die 02162/377-0. /wg (858)

