ZOLL-F: Embargoverstoß aufgedeckt - Zollfahndung stoppt Ausfuhr von Luxus-Fahrzeugen nach Russland

Landkreis Waldeck-Frankenberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vom 16.05.2025

Insgesamt 21 hochpreisige Luxusautos und Motorräder im Wert von mindestens 1,3 Million Euro sowie Doping- und Potenzmittel, einen Elektroschocker und einen Krokodilkopf stellte das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main unter Federführung der Staatsanwaltschaft Frankfurt im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen am 13.05.2025 im Landkreis Waldeck-Frankenberg sicher.

Der Aktion voraus gegangen sind Ermittlungen gegen einen 39-jährigen, kasachisch-stämmigen Beschuldigten, der im großen Stil Fahrzeuge namhafter Hersteller in die Anrainerstaaten der Russische Föderation ausführte. In mehr als 700 Fällen besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte Fahrzeuge in die Nachbarstaaten Russlands ausgeführt hat. In zahlreichen Fällen konnte der Endverbleib in Belarus und Russland nachvollzogen werden und somit ein sogenannter Embargoverstoß festgestellt werden.

Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte einen Krokodilkopf einer mutmaßlich geschützten Art sowie illegale Arznei- und Dopingmittel in nicht geringer Menge und einen Elektroschocker. Darüber hinaus wurden digitale Beweismittel, Mobiltelefone sowie Verkaufs- und Ausfuhrdokumente als Beweismittel sichergestellt.

Der Gesamtwert der mutmaßlich exportierten Fahrzeuge beläuft sich auf rund 25 Millionen Euro. Dem Beschuldigten werden Verstöße gegen das Außenwirtschaftsrecht und das Artenschutzrecht sowie der illegale Besitz von Arznei- und Dopingmitteln und ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Zusatzinformationen

Gemäß der EU Verordnung VO (EU) Nr. 833/2014 ist verboten, Güter unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell