Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Passant auf Fahrrad stoppt Schuhdieb - bitte melden

Kempen (ots)

Am Montag gegen 17.00 Uhr ließ sich ein Kunde eines Schuhgeschäftes auf der Engerstraße in der Kempener Innenstadt ein paar Schuhe zeigen. Statt zu bezahlen, schnappte er sich das Paar und rannte aus dem Geschäft. Nur wenige Meter später hielt ein Passant den Dieb auf, nahm ihm die Schuhe ab und brachte sie zurück in das Geschäft. Der Dieb rannte weiter in Richtung Viehmarkt. Ein Einsatzteam traf ihn bei der Fahndung am Spülwall an und nahm ihn vorläufig fest. Da der 48-jährige Kempener alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Danach wurde er entlassen. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt nun und sucht den Passanten, der auf der Engerstraße mit seinem Fahrrad unterwegs war und den Ladendieb beherzt gestellt hatte, als Zeugen. Erreichbar ist das KK 2 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (857)

