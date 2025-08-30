Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Brand in Ferienhaussiedlung
Haren (ots)
Am späten Freitagabend ist es am Hamsterweg, in der Ferienhaussiedlung in Dankern, zu einem Brand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Abfallcontainer Feuer. Die Flammen griffen auf einen angrenzenden Holzzaun über. Die Feuerwehr Haren war mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Die Sachschadenshöhe ist bislang nicht bekannt.
