Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Brand in Ferienhaussiedlung

Haren (ots)

Am späten Freitagabend ist es am Hamsterweg, in der Ferienhaussiedlung in Dankern, zu einem Brand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Abfallcontainer Feuer. Die Flammen griffen auf einen angrenzenden Holzzaun über. Die Feuerwehr Haren war mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Die Sachschadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

