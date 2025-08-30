POL-EL: Haselünne - Snackautomat aufgebrochen

Bad Bentheim (ots) - Am heutigen Freitag gegen 10:15 Uhr, kam es auf der Rheiner Straße in Bad Bentheim an der Einmündung zur B403 zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 49-jährige Fahrerin eines VW befuhr die L39 in Fahrtrichtung Bad Bentheim und beabsichtigte, nach links in Richtung Ochtrup abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Opel eines 72-Jährigen. Durch den Zusammenstoß ...

