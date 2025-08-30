Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Snackautomat aufgebrochen
Haselünne (ots)
Bislang unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen an der Bödikerstraße einen Snackautomaten aufgebrochen. Gegen kurz nach 5 Uhr warfen sie einen Findling in die Verglasung des Automaten und entwendenden daraus unterschiedliche Waren. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.
