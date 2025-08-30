POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Bad Bentheim (ots) - Am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein Mercedes-Fahrer befuhr die B403 aus Richtung Nordhorn in Fahrtrichtung Bentheim. Als er nach links abbiegen wollte und dazu anhielt, bemerkte eine nachfolgende Toyota-Fahrerin das Abbremsen zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der ...

