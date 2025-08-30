PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht, in eine Bäckerei am Vennweg einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist, ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 11:14

    POL-EL: Lingen - Mehrere Einbrüche in Brögbern und Bawinkel

    Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag an der Straße Adeliger Hof im Lingener Ortsteil Brögbern gleich mehrere Diebstähle begangen. Sie drangen in einen dortigen Schuppen ein und entwendeten daraus mehrere Fahrräder und Kettensägen. Auf einem benachbarten Gelände eines Lohnbetriebes demontierten sie außerdem mehrere hochwertige ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 12:36

    POL-EL: Bad Bentheim - Drei Personen bei Unfall verletzt

    Bad Bentheim (ots) - Am heutigen Freitag gegen 10:15 Uhr, kam es auf der Rheiner Straße in Bad Bentheim an der Einmündung zur B403 zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 49-jährige Fahrerin eines VW befuhr die L39 in Fahrtrichtung Bad Bentheim und beabsichtigte, nach links in Richtung Ochtrup abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Opel eines 72-Jährigen. Durch den Zusammenstoß ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:55

    POL-EL: Bad Bentheim - Drei Personen verletzt

    Bad Bentheim (ots) - Am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein Mercedes-Fahrer befuhr die B403 aus Richtung Nordhorn in Fahrtrichtung Bentheim. Als er nach links abbiegen wollte und dazu anhielt, bemerkte eine nachfolgende Toyota-Fahrerin das Abbremsen zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren