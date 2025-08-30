Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mehrere Einbrüche in Brögbern und Bawinkel

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag an der Straße Adeliger Hof im Lingener Ortsteil Brögbern gleich mehrere Diebstähle begangen. Sie drangen in einen dortigen Schuppen ein und entwendeten daraus mehrere Fahrräder und Kettensägen. Auf einem benachbarten Gelände eines Lohnbetriebes demontierten sie außerdem mehrere hochwertige Anbauteile dort abgestellter Landmaschinen. Zu weiteren vergleichbaren Taten kam es in derselben Nacht im Mosslinger Weg in Bawinkel. Auch dort wurden Anbauteile dort abgestellter Landmaschinen gestohlen. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

