POL-EL: Meppen - Einbruch in Restaurant

Nordhorn (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht, in eine Bäckerei am Vennweg einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist, ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

