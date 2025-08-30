Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Einbruch in Restaurant
Meppen (ots)
Bislang unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen in ein Restaurant am Nagelshof eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld und zwei Getränkedosen. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.
