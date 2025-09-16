PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pressebericht vom 16.09.2025

Viersen (ots)

250916 Willich: Von der Straße abgekommen - junger Autofahrer erliegt nach Alleinunfall seinen Verletzungen Am Dienstagmittag ereignete sich der Unfall auf der L362, Sankt-Töniser-Straße in der Nähe der Einmündung zum 'Am Kuhbusch'. Nach derzeitigem Stand fuhr der 20-jähriger Willicher gegen 12 Uhr mit seinem Pkw auf der L362 in Richtung Willich. Aus noch ungeklärten Gründen kam er am Ende einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde er lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf unterstützte die Viersener Einsatzkräfte. Den Pkw stellten sie sicher. Die L362 blieb bis etwa 15.00 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat Willich hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

