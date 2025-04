LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Meiningen (ots) - Ein Mann teilte der Polizei Donnerstagabend mit, dass sich mehrere Jugendliche an einem Tisch mit Stühlen am Markt in Meiningen zu schaffen machen. Vor Ort eingetroffen, stellten die Polizisten fest, dass ein Stuhl mutwillig beschädigt aus der Verankerung gerissen worden war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Der Täter im Alter von 14 Jahren konnte ermittelt werden. Ihn erwartet eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

