POL-VIE: Komposthaufen brennt
Nettetal-Lobberich (ots)
Am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr geriet ein Komposthaufen in der Straße Wilhelmshöhe in Lobberich in Brand. Das Feuer griff bereits auf in der Nähe gelagertes Brennholz über. Die Feuerwehr Nettetal konnte den Brand löschen. Vermutlich entzündete sich der Komposthaufen aufgrund zuvor durchgeführter Gartenarbeiten. Die Straße wurde zwischen der Düsseldorfer Straße und der Straße Dyck für die Dauer der Löscharbeiten bis 08:45 Uhr gesperrt. /jk (865)
