PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer - Haben Sie Hinweise?

Willich (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Willich zu zwei Verkehrsunfällen in der Hülsdonkstraße und der Domstraße. Dabei wurden insgesamt drei geparkte Autos von einem vermutlich roten Fahrzeug beschädigt. Da die Unfallorte nur wenige Meter voneinander entfernt liegen und an allen beschädigten Fahrzeugen rote Lackspuren festgestellt wurden, geht das Verkehrskommissariat davon aus, dass es sich in den Fällen um dasselbe Fahrzeug handelt. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen. Ist Ihnen in den vergangenen Tagen ein beschädigter roter Wagen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162 / 377-0 entgegen. /jk (866)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 15:23

    POL-VIE: Komposthaufen brennt

    Nettetal-Lobberich (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr geriet ein Komposthaufen in der Straße Wilhelmshöhe in Lobberich in Brand. Das Feuer griff bereits auf in der Nähe gelagertes Brennholz über. Die Feuerwehr Nettetal konnte den Brand löschen. Vermutlich entzündete sich der Komposthaufen aufgrund zuvor durchgeführter Gartenarbeiten. Die Straße wurde zwischen der Düsseldorfer Straße und der Straße Dyck für die Dauer der Löscharbeiten bis 08:45 Uhr ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 15:22

    POL-VIE: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall

    Willich (ots) - Wir berichteten in unserer gestrigen Meldung 862 von einem Unfall gegen 12 Uhr auf der L362 in Willich, bei dem ein 20-Jähriger aus Willich tödlich verletzt wurde. Das Verkehrskommissariat sucht nun nach möglichen Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer: ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 15:22

    POL-VIE: Mülltonnenbrand - Haben Sie etwas gesehen?

    Willich-Schiefbahn (ots) - Am Dienstagabend kam es gegen 20:10 Uhr zu einem Brand einer Mülltonne in der Hermann-Löns-Straße in Schiefbahn. Da die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen kann, wird nun nach möglichen Zeuginnen oder Zeugen gesucht. Bitte melden Sie sich beim KK1 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (863) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: 02162/377-1191 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren