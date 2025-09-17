Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer - Haben Sie Hinweise?

Willich (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Willich zu zwei Verkehrsunfällen in der Hülsdonkstraße und der Domstraße. Dabei wurden insgesamt drei geparkte Autos von einem vermutlich roten Fahrzeug beschädigt. Da die Unfallorte nur wenige Meter voneinander entfernt liegen und an allen beschädigten Fahrzeugen rote Lackspuren festgestellt wurden, geht das Verkehrskommissariat davon aus, dass es sich in den Fällen um dasselbe Fahrzeug handelt. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen. Ist Ihnen in den vergangenen Tagen ein beschädigter roter Wagen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162 / 377-0 entgegen. /jk (866)

