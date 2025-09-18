POL-VIE: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Hinweise gesucht!
Willich (ots)
Zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 18:30 Uhr, hebelten Unbekannte in der Wegerhofstraße in Willich die Balkontür einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf. Die Täter entwendeten einen Tresor sowie Bargeld. Haben Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (868)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell