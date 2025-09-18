PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Hinweise gesucht!

Willich (ots)

Zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 18:30 Uhr, hebelten Unbekannte in der Wegerhofstraße in Willich die Balkontür einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf. Die Täter entwendeten einen Tresor sowie Bargeld. Haben Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (868)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 15:18

    POL-VIE: Polizei stellt flüchtenden Pkw-Fahrer

    Grefrath (ots) - Am Mittwoch gegen 07.30 Uhr wollte eine Polizeistreife in Grefrath einen Pkw kontrollieren, der das Rotlicht einer Ampel missachtet hatte. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas. Die Fahrt ging über Wirtschaftswege und ins Stadtgebiet von Grefrath, mehrere Streifenwagen waren in die Fahndung eingebunden. In einem Wendehammer an der Lobbericher Straße stoppten Einsatzkräfte den Pkw. Am Steuer: Ein ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 15:23

    POL-VIE: Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer - Haben Sie Hinweise?

    Willich (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es in Willich zu zwei Verkehrsunfällen in der Hülsdonkstraße und der Domstraße. Dabei wurden insgesamt drei geparkte Autos von einem vermutlich roten Fahrzeug beschädigt. Da die Unfallorte nur wenige Meter voneinander entfernt liegen und an allen beschädigten Fahrzeugen rote Lackspuren festgestellt wurden, geht das Verkehrskommissariat davon aus, dass es sich in den ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 15:23

    POL-VIE: Komposthaufen brennt

    Nettetal-Lobberich (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr geriet ein Komposthaufen in der Straße Wilhelmshöhe in Lobberich in Brand. Das Feuer griff bereits auf in der Nähe gelagertes Brennholz über. Die Feuerwehr Nettetal konnte den Brand löschen. Vermutlich entzündete sich der Komposthaufen aufgrund zuvor durchgeführter Gartenarbeiten. Die Straße wurde zwischen der Düsseldorfer Straße und der Straße Dyck für die Dauer der Löscharbeiten bis 08:45 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren