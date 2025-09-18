POL-VIE: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Hinweise gesucht!

Willich (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es in Willich zu zwei Verkehrsunfällen in der Hülsdonkstraße und der Domstraße. Dabei wurden insgesamt drei geparkte Autos von einem vermutlich roten Fahrzeug beschädigt. Da die Unfallorte nur wenige Meter voneinander entfernt liegen und an allen beschädigten Fahrzeugen rote Lackspuren festgestellt wurden, geht das Verkehrskommissariat davon aus, dass es sich in den ...

mehr