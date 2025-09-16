PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bei Einbruch in Tankstelle Geld und Zigaretten gestohlen

Warendorf (ots)

Am Montag, 15.9.2025 kam es gegen 1.20 Uhr zu einem weiteren Einbruch in eine Tankstelle in Ahlen. Unbekannte drangen in den Verkaufsraum der Tankstelle an der Dolberger Straße ein und stahlen Geld sowie Zigaretten. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 16.09.2025 – 16:17

    POL-WAF: Warendorf. Bei Verkehrsunfall von der Straße abgekommen

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (16.09.2025) um 6.10 Uhr ereignete sich auf der B 64 zwischen Warendorf und Müssingen ein Verkehrsunfall. Die Unfallmeldung erfolgte automatisch über das Kfz-Notrufsystem des verunfallten Autos. Daher war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt ob es Verletzte gegeben hatte. Vorsichtshalber wurde daher auch der Rettungsdienst alarmiert. Eine ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:49

    POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Firmengebäude

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Samstag (13.09.2025) 14 Uhr bis Montag (15.09.2025) 5 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Firma an der Industriestraße in Ennigerloh ein. Die Unbekannten durchsuchten verschiedene Räume und brachen einen Automaten auf. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per ...

    mehr
