PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Firmengebäude

Warendorf (ots)

In der Zeit von Samstag (13.09.2025) 14 Uhr bis Montag (15.09.2025) 5 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Firma an der Industriestraße in Ennigerloh ein. Die Unbekannten durchsuchten verschiedene Räume und brachen einen Automaten auf. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 08:48

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Schule

    Warendorf (ots) - Am Samstag (13.09.2025) gegen 22.20 Uhr warfen unbekannte Täter eine Scheibe einer Schule an der August-Kirchner-Straße in Ahlen ein. Anschließend betraten sie das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:44

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Werkstatt

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Samstag (13.09.2025) 17 Uhr bis Montag (15.09.2025) 6.15 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt am Hermesweg in Ahlen-Dolberg ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer hat dort in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:44

    POL-WAF: Warendorf. Geparkte schwarze G-Klasse beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Montag (15.09.2025) in der Zeit von 10.30 bis 12.15 Uhr wurde auf dem Wilhelmsplatz in Warendorf eine Mercedes G-Klasse vorne rechts beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren