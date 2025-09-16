PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Geparkte schwarze G-Klasse beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Montag (15.09.2025) in der Zeit von 10.30 bis 12.15 Uhr wurde auf dem Wilhelmsplatz in Warendorf eine Mercedes G-Klasse vorne rechts beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 08:42

    POL-WAF: Ahlen. Eine Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Radfahrer. Zeugen gesucht.

    Warendorf (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Sonntag (07.09.2025) um 12.30 Uhr auf dem Werseradweg (Bankampstraße, Nähe Aussichtsturm) in Ahlen-Dolberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Ahlenerin befuhr gemeinsam mit ihrem Ehemann mit Pedelecs den Werseradweg in Richtung Dolberg. Hierbei fuhren die Beiden nebeneinander. Von hinten näherte sich ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:29

    POL-WAF: Ahlen. Geparkten grauen Dacia beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - In der Zeit vom Samstag (13.09.2025) 18 Uhr bis Montag (15.09.2025) 10.15 Uhr wurde in Ahlen an der Hermann-Ehlers-Straße ein geparkter Dacia Lodgy hinten links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:43

    POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Gegenstände aus Imbissstand des Sportvereins gestohlen

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen zwischen Freitag, 12.9.2025, 21.00 Uhr und Sonntag, 14.9.2025, 11.30 Uhr den Imbissstand der Sportanlage an der Heessener Straße in Dolberg auf. Aus dem Gebäude stahlen der oder die Täter den Grill, Gasflaschen, Fritteusen und weitere Dinge. Die Sachen dürften mit einem Fahrzeug weggeschafft worden sein. Wer hat dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren