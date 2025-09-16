Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Eine Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Radfahrer. Zeugen gesucht.

Warendorf (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Sonntag (07.09.2025) um 12.30 Uhr auf dem Werseradweg (Bankampstraße, Nähe Aussichtsturm) in Ahlen-Dolberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Ahlenerin befuhr gemeinsam mit ihrem Ehemann mit Pedelecs den Werseradweg in Richtung Dolberg. Hierbei fuhren die Beiden nebeneinander. Von hinten näherte sich ein unbekannter Radfahrer, der die Eheleute anpöbelte und anschließend an ihnen vorbei fuhr. Hierbei stieß er mit der Frau zusammen, die dadurch stürzte. Der Unbekannte flüchtete. Die Ahlenerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der flüchtige Radfahrer soll circa 50 bis 60 Jahre alt sein und eine kräftige Statur haben. Er war ebenfalls mit einem Pedelec unterwegs. Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen oder hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell