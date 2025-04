LPI-GTH: In Streit geraten

Pennewitz (Ilm-Kreis) (ots) - Aus einer zu einem Fliegerclub in der Straße "Am Buchenberg" gehörenden Lagerhalle entwendeten ein oder mehrere Unbekannte Kraftstoff im Wert von rund 500 Euro. Zudem wurde Sachschaden an zwei Eingangstoren verursacht. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 20. April, 17.00 Uhr und gestern, 10.40 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0101326/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

