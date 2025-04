LPI-GTH: Schlägerei - Zeugensuche

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Früh am 20.04.2025, kurz nach halb eins, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Karlskuppe in Eisenach. Hierbei kollidierte ein Motorradfahrer mit dem Fahrer eines Simsonmopeds an der Ausfahrt eines Fastfood-Restaurants. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei leicht und büßte die Fahrtüchtigkeit seines Gefährtes ein. Der Mopedfahrer blieb unverletzt. (jk) Rückfragen bitte an: ...

