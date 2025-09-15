POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Gegenstände aus Imbissstand des Sportvereins gestohlen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen zwischen Freitag, 12.9.2025, 21.00 Uhr und Sonntag, 14.9.2025, 11.30 Uhr den Imbissstand der Sportanlage an der Heessener Straße in Dolberg auf. Aus dem Gebäude stahlen der oder die Täter den Grill, Gasflaschen, Fritteusen und weitere Dinge. Die Sachen dürften mit einem Fahrzeug weggeschafft worden sein. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
