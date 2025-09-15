POL-WAF: Warendorf. Bei Rotlicht in den Schienenbereich gefahren
Warendorf (ots)
Am Freitag, 12.9.2025, 11.55 Uhr fuhr ein Warendorfer bei Rotlicht mit einem Lkw in den Schienenbereich des Bahnübergangs Katzheide in Warendorf. Die Bahnschranken senkten sich aufgrund des herannahenden Zuges und blieben am Lkw hängen. Als der 59-Jährige aus dem Gleisbereich fuhr, riss er die Schranke aus der Halterung. Der Zugfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und konnte einen Zusammenstoß verhindern. Polizisten leiteten gegen den 59-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell