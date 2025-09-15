PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Bei Rotlicht in den Schienenbereich gefahren

Warendorf (ots)

Am Freitag, 12.9.2025, 11.55 Uhr fuhr ein Warendorfer bei Rotlicht mit einem Lkw in den Schienenbereich des Bahnübergangs Katzheide in Warendorf. Die Bahnschranken senkten sich aufgrund des herannahenden Zuges und blieben am Lkw hängen. Als der 59-Jährige aus dem Gleisbereich fuhr, riss er die Schranke aus der Halterung. Der Zugfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und konnte einen Zusammenstoß verhindern. Polizisten leiteten gegen den 59-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 10:54

    POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert gegen geparkten Pkw gefahren

    Warendorf (ots) - Am Samstag, 13.9.2025 fuhr eine 37-jährige Ahlenerin gegen 22.50 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Sedanstraße in Ahlen gegen ein geparktes Auto. Dadurch entstand ein Sachschaden am Pkw. Ein Anwohner hatte einen Knall wahrgenommen und die Polizei informiert. Die Beamten stellten bei der Verkehrsunfallaufnahme fest, dass die 37-Jährige alkoholisiert war. Daraufhin ließen sie der Ahlenerin eine Blutprobe ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:45

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Unfallbeteiligter hat keinen Führerschein

    Warendorf (ots) - Am Sonntag, 14.9.2025, 17.20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Straße Mark I in Neubeckum. Ein 19-jähriger Neubeckumer fuhr beim Ausparken mit seinem Pkw gegen das Auto eines 18-jährigen Beckumers. Da der 19-Jährige keinen Führerschein besitzt, zog der 18-Jährige die Polizei hinzu. Die Beamten nahmen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren