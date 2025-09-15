PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Ennigerloh. Alkoholisierter Autofahrer kümmerte sich nicht um fremden Unfallschaden

Warendorf (ots)

Am Samstag, 13.9.2025 ereignete sich gegen 21.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Bürgermeister-Hirschmann-Ring in Ennigerloh. Eine 63-jährige Beckumerin befuhr mit ihrem Pkw die Ostenfelder Straße stadteinwärts und bog nach links auf den Bürgermeister-Hirschmann-Ring ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 60-jährigen Ennigerlohers, weil er auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Ennigerloher kam mit seinem Pkw vom Bürgermeister-Hirschmann-Ring und bog rechts auf die Ostenfelder Straße ab. Der 60-Jährige fuhr weiter, ohne sich um den leichten Zusammenstoß zu kümmern. Deshalb folgte die Beckumerin dem flüchtenden Autofahrer. Als sie den Mann an seiner Wohnanschrift auf den Verkehrsunfall ansprach, reagierte er ebenfalls nicht. Hinzugezogene Polizisten führten weitere Ermittlungen an der Anschrift durch. Hier stellte sich schnell heraus, dass der Ennigerloher alkoholisiert war. Sie nahmen den 60-Jährigen mit zur Blutprobenentnahme. Außerdem leiteten die Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro.

