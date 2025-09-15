POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Tankstelle

Warendorf (ots) - Am Freitag, 12.9.2025, 11.55 Uhr fuhr ein Warendorfer bei Rotlicht mit einem Lkw in den Schienenbereich des Bahnübergangs Katzheide in Warendorf. Die Bahnschranken senkten sich aufgrund des herannahenden Zuges und blieben am Lkw hängen. Als der 59-Jährige aus dem Gleisbereich fuhr, riss er die Schranke aus der Halterung. Der Zugfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und konnte einen Zusammenstoß ...

