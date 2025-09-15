PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Tankstelle

Warendorf (ots)

Am Samstag, 13.9.2025 brachen Unbekannte gegen 5.00 Uhr in eine Tankstelle an der Dolberger Straße in Ahlen ein. Ob der oder die Täter den Verkaufsraum betreten haben, ist unklar. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

  • 15.09.2025 – 11:24

    POL-WAF: Warendorf. Bei Rotlicht in den Schienenbereich gefahren

    Warendorf (ots) - Am Freitag, 12.9.2025, 11.55 Uhr fuhr ein Warendorfer bei Rotlicht mit einem Lkw in den Schienenbereich des Bahnübergangs Katzheide in Warendorf. Die Bahnschranken senkten sich aufgrund des herannahenden Zuges und blieben am Lkw hängen. Als der 59-Jährige aus dem Gleisbereich fuhr, riss er die Schranke aus der Halterung. Der Zugfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und konnte einen Zusammenstoß ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:54

    POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert gegen geparkten Pkw gefahren

    Warendorf (ots) - Am Samstag, 13.9.2025 fuhr eine 37-jährige Ahlenerin gegen 22.50 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Sedanstraße in Ahlen gegen ein geparktes Auto. Dadurch entstand ein Sachschaden am Pkw. Ein Anwohner hatte einen Knall wahrgenommen und die Polizei informiert. Die Beamten stellten bei der Verkehrsunfallaufnahme fest, dass die 37-Jährige alkoholisiert war. Daraufhin ließen sie der Ahlenerin eine Blutprobe ...

    mehr
